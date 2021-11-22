В полиции рассказали, в каком возрасте водители чаще всего устраивают ДТП

МВД России подготовили обзор о дорожно-транспортной аварийности за девять месяцев этого года. В результате исследования выяснилось, что у нас в стране ДТП чаще всего совершают водители в возрасте от 30 до 40 лет, пишет “ТАСС”.

"Наибольшее количество ДТП (27,5%) совершено водителями возрастной группы от 30 до 40 лет, в происшествиях, совершенных данными водителями, также отмечено наибольшее число погибших (27,8%) и раненых (27,9%)", - говорится в материалах.

Примечательно, что наиболее тяжелые последствия у аварий, которые возникли по вине водителей в возрасте от 50 до 60 лет.