Эксперт объяснил, почему пережидать, пока вакцинируются другие, глупо

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался по поводу того, что некоторые граждане пытаются переждать пандемию и не прививаться. По мнению эксперта, это глупый подход, ведь при отсутствии иммунитета любой контакт с внешним миром представляет опасность, пишут “РИА Новости”.

"Совершенно глупый подход, о чем я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. Ну и любой контакт – это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания", - пояснил Гинцбург журналистам.