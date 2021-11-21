Кардиолог развеял миф о вреде вина, шоколада и кофе

Известный швейцарский кардиолог Томас Люшер, более десяти лет возглавлявший авторитетный медицинский журнал European Heart Journal, развеял миф о негативном влиянии вина, шоколада и кофе на здоровье. Об этом сообщает "Лента.ру"

Специалист считает, что однозначно оценить пользу или вред этих продуктов невозможно. Более того, по его словам, нет исследований, позволяющих судить о том, какова оптимальная доза темного шоколада.

Люшер полагает, что при умеренном употреблении вино не опасно, но и не полезно. Кофе может быть полезным, если выпивать не более четырех чашек в день. Темный шоколад с минимальным количеством сахара и жира также полезен, в отличие от белого, который, по его утверждению, совершенно нельзя назвать здоровой пищей.