В Коми коллективный иммунитет к кронавирусу вырос на один процент

В Коми уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 58,2%. За неделю он вырос на 1,1%. Об этом сообщает "Комиинформ".
Это выше общероссийского показателя, который, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, сегодня оценивается в 50,2%.
По данным на 18 ноября, первым компонентом привились 332 293 жителя республики, полностью завершили вакцинацию 305 514 человек.
Коми, как и многие другие субъекты РФ, соответствует только одному из пяти критериев региона, свободного от COVID-19: охват тестированием составляет не менее 200 на 100 тыс. населения.
Коми продолжает находиться в красной зоне, где заболеваемость - более 150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток.