В Коми коллективный иммунитет к кронавирусу вырос на один процент

В Коми уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 58,2%. За неделю он вырос на 1,1%. Об этом сообщает "Комиинформ".

Это выше общероссийского показателя, который, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, сегодня оценивается в 50,2%.

По данным на 18 ноября, первым компонентом привились 332 293 жителя республики, полностью завершили вакцинацию 305 514 человек.