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В Коми коллективный иммунитет к кронавирусу вырос на один процент

В Коми коллективный иммунитет к кронавирусу вырос на один процентФото из архива PG11.ru

В Коми уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 58,2%. За неделю он вырос на 1,1%. Об этом сообщает "Комиинформ".

Это выше общероссийского показателя, который, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, сегодня оценивается в 50,2%.

По данным на 18 ноября, первым компонентом привились 332 293 жителя республики, полностью завершили вакцинацию 305 514 человек.

Коми, как и многие другие субъекты РФ, соответствует только одному из пяти критериев региона, свободного от COVID-19: охват тестированием составляет не менее 200 на 100 тыс. населения.

Коми продолжает находиться в красной зоне, где заболеваемость - более 150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток.

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