Правительство направит 1,1 млрд рублей на выплаты пенсионерам России

На региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам будет направлено более 1,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщают "Известия".

Вопрос о выделении финансирования в правительстве рассмотрели и одобрили еще 17 ноября. Средства получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Это Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.



Как мы видим, Коми не вошла в один из таких регионов.

На доплаты могут претендовать только те пенсионеры, которые получают сумму ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.