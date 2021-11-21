В России изменится порядок выплаты пенсий

В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, сообщают "РИА Новости".



Согласно обновленным положениям, утвержденным Министерством труда и соцзащиты, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше установленной даты. Для этого получателю нужно известить Пенсионный фонд (ПФР) заявлением.



Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке: например, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке.

Одно из ключевых нововведений касается удержания из выплат по судебным листам. Теперь это запрещено, если пенсионер признан банкротом.

Кроме того, по новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники: им необходимо направить заявление в ПФР. Также россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть.