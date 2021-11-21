В России изменится порядок выплаты пенсий

В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, сообщают "РИА Новости".
Согласно обновленным положениям, утвержденным Министерством труда и соцзащиты, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше установленной даты. Для этого получателю нужно известить Пенсионный фонд (ПФР) заявлением.
Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке: например, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке.
Одно из ключевых нововведений касается удержания из выплат по судебным листам. Теперь это запрещено, если пенсионер признан банкротом.
Кроме того, по новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники: им необходимо направить заявление в ПФР. Также россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть.
Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для приостановки выплат. В частности, это может произойти, если человек в течение полугода не получал положенные ему деньги. Помимо прочего, лишиться средств могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.
Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в будущем году окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и ежегодно индексируется. Страховая часть зависит от продолжительности страхового стажа и уровня зарплаты. С 2002 года основным критерием при ее расчете стал размер страховых взносов, а не стаж. Именно к нему чаще всего возникают вопросы.