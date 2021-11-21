В Сыктывкаре начали сносить старейшее здание СГУ имени Питирима Сорокина. В Сети появилось видео с места стройки.
Напомним, что в октябре началась реконструкция старого корпуса пединститута, который сейчас является частью СГУ. В 2016 году здание признали аварийным.
Ремонт здания признали нецелесообразным и невозможным.
В Сыктывкаре начали сносить старейшее здание СГУ
- 08:22
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- Виктор Конюхов
Скриншот из видео
В Сыктывкаре начали сносить старейшее здание СГУ имени Питирима Сорокина. В Сети появилось видео с места стройки.
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