Частые снегопады: погода в Сыктывкаре на неделю

Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре на предстоящей неделе.

На новой неделе практически повторится погодный сценарий уходящей недели. С понедельника прогнозируется усиление морозов, которые в среду- пятницу достигнут своего пика. Но уже днем в пятницу, начиная с юго-западных районов, под натиском очередного циклона, к последним выходным месяца, морозы отступят.

В понедельник и во вторник для 20-х чисел ноября морозы будут небольшие. В течение суток температура воздуха ожидается в пределах -5...-12С, и только на крайнем севере — -12...-17С. Со среды уже в большинстве районов в ночные часы морозы окрепнут до -12...-17С, местами до -25С. Днем ожидается повышение до -8...-15С, а на юго-западе днем в пятницу до -1...-3С. На фоне пониженного атмосферного давления снегопады будут частыми.