Названы продукты, провоцирующие депрессию

Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев. Об этом сообщают "РИА Новости".



По его словам, прежде всего речь идет об употреблении жирной пищи: свинины, баранины, полуфабрикатов и некоторых кисломолочных продуктов. Чтобы переварить красное мясо, требуется много энергии, которую, в свою очередь, можно было бы направить на восстановление нервной системы. Кроме того, не стоит забывать о вредных элементах, содержащихся в такой еде.

- Холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40%. Это выяснили ученые, которые провели анализ, — пояснил Жиляев.

Врач призвал к умеренному потреблению сахара: из-за колебаний глюкозы и инсулина в крови настроение человека может сначала улучшиться, однако затем резко ухудшиться.