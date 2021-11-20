Взяла кредит, отдать кредит: мошенники обвели вокруг пальца жительницу Коми

В отдел полиции Усинска обратилась местная жительница, 1987 года рождения, с заявлением о том, что у нее путем обмана похитили денежные средства в размере 1 132 600 рублей.

Полицейские установили, что женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками центробанка и сотрудниками полиции, сообщили, что на нее был оформлен несанкционированный кредит. Далее злоумышленники порекомендовали предотвратить незаконные операции, убедив собеседницу оформить реальный займ и перевести денежные средства на «безопасный» счет. Потерпевшая оформила кредит, обналичила необходимую сумму и осуществила переводы на номер счета, указанный собеседниками в мессенджере «WhatsApp».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».