Взяла кредит, отдать кредит: мошенники обвели вокруг пальца жительницу Коми

В отдел полиции Усинска обратилась местная жительница, 1987 года рождения, с заявлением о том, что у нее путем обмана похитили денежные средства в размере 1 132 600 рублей.
Полицейские установили, что женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками центробанка и сотрудниками полиции, сообщили, что на нее был оформлен несанкционированный кредит. Далее злоумышленники порекомендовали предотвратить незаконные операции, убедив собеседницу оформить реальный займ и перевести денежные средства на «безопасный» счет. Потерпевшая оформила кредит, обналичила необходимую сумму и осуществила переводы на номер счета, указанный собеседниками в мессенджере «WhatsApp».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
МВД по Республике Коми напоминает гражданам сохранять бдительность и не поддаваться на уловки злоумышленников. Не доверяйте телефонным собеседникам, которые под различными предлогами входят к вам в доверие, после чего похищают денежные средства. Не переводите свои накопления на сомнительные счета по просьбе незнакомых вам граждан. Если вам сообщают о якобы незаконных действиях в отношении ваших счетов, немедленно прекращайте разговор и звоните непосредственно на горячую линию банка (ее телефоны указаны на оборотной стороне карты) или обращайтесь в учреждение лично, чтобы получить консультацию специалиста.