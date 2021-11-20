Волки возвращаются: хищники начинают появляться в коми поселках

История повторяется и в этом году: волки снова стали появляться в селениях Коми. Так, недавно зверь объявился в местечко Абар Троицко-Печорского района, о чем жители сообщили в соцсетях.

Информацию о животном в полицию, после чего сотрудники совершили ночной объезд территории. А ранее зверя заметили в окрестностях реки Печоры и на улице Кирова в самом Троицко-Печорске. Видели их и в Инте. Пока сообщений о нападениях нет, но с наступлением зимы они, скорее всего, появятся.

На сайте Минприроды Коми сказано, что информацию о выходе диких животных в населенные пункты необходимо передавать в полицию или службу 112. На место должен выехать наряд или участковый. Применять оружие в отношении опасного животного на территории населеного пункта может только правоохранитель.