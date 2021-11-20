В глубинку Коми будет летать почтовый беспилотник

В Коми начал летать новый беспилотник «Почты России». Воздушный аппарат призван наладить связь с отдаленными районами республики, сообщает КП Коми.

Как рассказали в пресс-службе компании, в тестовых полетах участвовал беспилотник вертолетного типа SH-350. Техника уже показала отличные результаты по доставке почтового груза.

Беспилотник способен быть в воздухе до пяти часов. Он может доставлять до 100 кг груза в специальном транспортно-грузовом контейнере на расстояние до 150 км с крейсерской скоростью 90 км/ч.