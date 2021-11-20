Конец недели откроет перед вами широкие возможности: гороскоп на 21 ноября

Благоприятный день для духовного роста, обретения внутренней независимости и целительства. Исключите употребление алкогольных напитков и пищу животного происхождения. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Вероятны денежные поступления, выигрыш или подарок от близкого человека.

Благоприятная эмоциональная обстановка в семье создаст стартовую площадку для успешного ведения дел в будущем. Из-за постоянного колебания между желаемым и возможным не исключено некоторое превышение расходов над доходами.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Близнецы

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Вероятно, проблемы близких родственников или детей потребуют от вас сегодня внимания, личного участия или непредвиденных трат.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Рак

Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, умение находить верное решение. Импульсивное решение, резкое высказывание или неожиданная новость могут помешать добиться успеха в сердечных делах. Вероятны проблемы с имуществом.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Лев

Благоприятный день для заключения брака, семейных отношений, любовных приключений и наиболее полного раскрытия вашей личности. Не исключено, что сегодня вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в различных диспутах, спорах. Отношения с вашими домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим взаимным удовлетворением.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Дева

Жизненный потенциал, сексуальная энергия и самочувствие повышаются. Не исключены новое знакомство или романтическая встреча с любимым человеком. Женщин-Дев ждет сюрприз или приятное известие. Мужчин-Дев вместо приятного времяпрепровождения ждет необходимость исполнения обременительных обязанностей.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Весы

Гармоничный день. Конец недели откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Вас будут отличать уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Прекрасный день для любви и романтических приключений. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до влюбленности.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Скорпион

Сегодня Скорпионы смогут похвастаться хорошим самочувствием. Настроение будет отличным, радость и спокойствие станут сменять друг друга. Следует предаваться развлечениям и не надрываться в заботах.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Стрелец

Романтические или семейные отношения потребуют от вас ответственности и серьезности. Это время одинаково конфликтно и для влюбленных, и для супругов. Не позволяйте меланхолии и пессимизму господствовать над вами. Не стоит копаться в прошлом и упиваться болью, которую вы испытывали когда-то.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Козерог

У многих Козерогов сегодня возникнет ощущение гармонии и полноты жизни. Захочется ускользнуть от суеты повседневности, проявить широту чувств и щедрость, творческое воображение и сочувствие к ближнему. Отличный момент для широких контактов и духовных поисков, развития восприимчивости и тонкости ощущений, понимания красоты музыки и живописи.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Водолей

Самое время заняться хозяйственными хлопотами: навести порядок в доме и выбросить все лишнее. Не лучшее время для учебы и интеллектуального труда. Постарайтесь не совершать покупки под влиянием эмоций. Не стоит проводить какие-либо сделки.

Гороскоп на 21 ноября 2021 года Рыбы

День благоприятен для духовного совершенствования. Посещение храма может положить начало серьезной работе над духовным совершенствованием. В первой половине дня рекомендуется посещение храма. Берите с собой детей. Вторую половину дня проведите на свежем воздухе. Благоприятны активные игры, веселье.