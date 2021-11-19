Врач рассказал, почему кровь может быть «жирной» и насколько это опасно

Почему кровь может быть «жирной» и насколько опасно это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Павел Трахтман.

Кровь называют хилезной или «жирной», если в ней обнаружено повышенное содержание жиров. В ряде случаев такой результат анализа свидетельствует о нарушении обмена веществ, предупредил Трахтман.

— Подобные ситуации чаще встречаются у людей полных, с нарушенным холестериновым обменом, когда избыточный жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными системами организма и циркулирует в крови, приводя к некоторым заболеваниям. Наиболее известное — это атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем, — привел пример врач-гематолог.

Но в большинстве случаев «жирная кровь» является признаком неправильного питания, продолжил он.

— Чаще всего хилезная кровь связана с погрешностями в диете человека: либо с большим количеством потребляемой жирной пищи, либо, что встречается чаще, с употреблением жирной пищи накануне сдачи анализа. Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид, — отметил Трахтман.