Россиян с детьми запретили привлекать к работе сверхурочно без согласия

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому, в частности, ряд сотрудников можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливаются дополнительные трудовые гарантии для ряда категорий сотрудников при работе ночью, выполнении сверхурочной работы, а также при их направлении в командировку. Речь идет о родителях-одиночках с детьми до 14 лет; родителях, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, младшему из которых не исполнилось 14 лет; семьях, где второй родитель ребенка до 14 лет работает вахтовым методом; опекунах детей до 14 лет. Так, привлекать их к вышеуказанным формам работы теперь будет возможно только с письменного согласия.

Кроме того, устанавливаются дополнительные гарантии для инвалидов - направление их в командировки возможно только с их согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья, пишет РИА Новости.