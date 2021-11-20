На базе республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной состоялся Чемпионат Северо-Западного федерального округа МЧС России по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие восемь команд Северо-Западного федерального округа. Республика Коми впервые была удостоена принимать у себя Чемпионат СЗФО МЧС России.Примечательно, что эти соревнования официально открыли спортивный лыжный сезон в регионе.
На церемонии открытия состязаний спортсменов приветствовали начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович, глава муниципального района "Сыктывдинский" Любовь Доронина, директор республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной Антон Шарин, спортивный судья всероссийской категории по лыжным гонкам Игорь Думин и ветеран пожарной охраны, трехкратный чемпион мира среди ветеранов Александр Рочев. Они пожелали участникам успешных стартов и ярких побед.
Еще один почетный гость соревнований – олимпийский чемпион и многократный победитель чемпионатов мира, двенадцатикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Василий Рочев – высказал слова благодарности пожарным и спасателям за их самоотверженный труд: "Я восхищаюсь вашей службой – мужественной, нужной! Много раз видел как вы людям помогали". Василий Павлович пожелал спортсменам здоровья, удачи и дальнейших успехов в работе.
В программе Чемпионата – индивидуальная гонка свободным стилем среди женщин на дистанции 3 километра и среди мужчин на дистанции 5 километров.
По итогам выступлений в личном зачете среди женщин первое место заняла Яренкова Влада, Мурманская область. На второй позиции оказалась Кузнецова Маргарита, Архангельская область. "Бронза" досталась Светлане Тарабаевой из Республики Коми.
Среди мужчин места распределились следующим образом:
I группа (до 30 лет)
1 место - Машуков Илья, Республика Коми
2 место - Селиванов Иван, Мурманская область
3 место - Лихограев Евгений, Мурманская область
II группа (30-39 лет)
1 место - Попов Анатолий, Республика Коми
2 место - Турков Кирилл, Республика Коми
3 место - Акмазиков Максим, Мурманская область
III группа (свыше 40 лет)
1 место - Бажуков Геннадий, Мурманская область
2 место - Неверов Николай, Республика Карелия
3 место - Тычино Вячеслав, Республика Коми
Победителями в общекомандном зачете стала команда Мурманской области. Второе место – Республика Коми, бронзовым призером стала команда Архангельской области.