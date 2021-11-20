На базе республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной состоялся Чемпионат Северо-Западного федерального округа МЧС России по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие восемь команд Северо-Западного федерального округа. Республика Коми впервые была удостоена принимать у себя Чемпионат СЗФО МЧС России.Примечательно, что эти соревнования официально открыли спортивный лыжный сезон в регионе.

На церемонии открытия состязаний спортсменов приветствовали начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович, глава муниципального района "Сыктывдинский" Любовь Доронина, директор республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной Антон Шарин, спортивный судья всероссийской категории по лыжным гонкам Игорь Думин и ветеран пожарной охраны, трехкратный чемпион мира среди ветеранов Александр Рочев. Они пожелали участникам успешных стартов и ярких побед.