В Сыктывкаре установят остановку, где можно зарядить телефон, погреться, выйти в интернет

В Сыктывкаре возле ЦВК установят современную автобусную остановку, в которой можно будет погреться, выйти в Интернет и зарядить телефон. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".

Новая остановка шириной 4 м и высотой 2,5 м будет установлена на фундаменте с бетонным основанием. Защищать от ветра и дождя павильон будут две две глухие стены, пол и потолок из сендвич-панели, а также лицевая и боковая стенки - из стеклопакета.

В павильоне будет одностворчатая дверь с доводчиком и скамейка из влагостойкой фанеры. Для удобства на остановке будут доступны точка доступа Wi-Fi с модемом, система зарядки для сотовых телефонов через USB и термошкаф. Поддерживать комфортную для сыктывкарцев температуру внутри павильона будет климат-контроль и пол с электроподогревом.