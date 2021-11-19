В Сыктывкаре установят остановку, где можно зарядить телефон, погреться, выйти в интернет

В Сыктывкаре возле ЦВК установят современную автобусную остановку, в которой можно будет погреться, выйти в Интернет и зарядить телефон. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".
Новая остановка шириной 4 м и высотой 2,5 м будет установлена на фундаменте с бетонным основанием. Защищать от ветра и дождя павильон будут две две глухие стены, пол и потолок из сендвич-панели, а также лицевая и боковая стенки - из стеклопакета.
В павильоне будет одностворчатая дверь с доводчиком и скамейка из влагостойкой фанеры. Для удобства на остановке будут доступны точка доступа Wi-Fi с модемом, система зарядки для сотовых телефонов через USB и термошкаф. Поддерживать комфортную для сыктывкарцев температуру внутри павильона будет климат-контроль и пол с электроподогревом.
Также в технической документации указано наличие встроенных потолочных светильников и световое табло, которое должно отображать название остановки, температуру на улице, время и другую информацию. В районе остановки и появятся две уличные камеры видеонаблюдения, чтобы уберечь ее от вандалов.
Работы должны закончить до 31 декабря 2021 года.