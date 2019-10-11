Мэрия Сыктывкара опровергла информацию о травле педагога, у которой случился выкидыш

Недавно мы писали о сыктывкарке Ирине Экк, которая заявила, что из-за травли на работе она потеряла ребенка. Администрация города опровергла информацию, которую предоставила потерпевшая и рассказала подробности.

Выставка

Как рассказала “Про Городу” Ирина, выставка “Наркотик-убийца”, которую организовало МУДО “ЦППМиСП”, была вредной для детей.

– Была как-то фотовыставка “Наркотик-убийца” за авторством девушки-трансгендера из Швеции. Это было просто ужасно: на щитах разместили фотографии умерших наркоманов, факты из их жизни. Все было настолько жутко, что детям просто становилось плохо, - отметила педагог.

Администрация опровергает, что выставка, которая указана в публикации, негативно повлияла на детей.

Переносная фотовыставка «Наркотик-убийца» - авторская работа шведской журналистки Марии Сёдерберг в жанре «фоторепортаж», фотоматериалы которой оформлены в виде выставочной экспозиции из 26 плакатов. Тема экспозиции – проблема наркотизации молодежи.

Администрация прикладывает положительные отзывы об этой выставке и заявляет, что она не получила ни одного негативного отзыва.

МУДО «ЦППМиСП» получили награды федерального, республиканского и муниципального уровня. Педагоги Центра ежегодно становятся обладателями знака отличия «Чаша знаний» - Лауреатами премии Главы АМО ГО «Сыктывкар» за вклад в развитие образования города Сыктывкара 35% педагогического коллектива имеют высшую и 22% первую квалификационные категории, 56% коллектива имеют педагогический стаж работы от 5 лет до 30 лет.

Недобросовестный работник

Также специалисты указывают на то, что Ирина Экк была недобросовестным работником. Далее мы приводим выдержки из ответа мэрии:

В период трудовой деятельности Экк И.А. с 2015 года до 2019 года

педагог-организатор осуществляла свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией. Действительно, как указывает автор статьи, проблемы и конфликты с коллективом Центра у Экк И.А. начались после того, как был установлен факт совершения плагиата методических материалов педагогом–организатором.

В первом полугодии 2019-2020 учебного года было предложено Экк И.А. принять участие в III Всероссийском конкурсе Центров и программ родительского просвещения» с методическими материалами курса «Школа родительской любви» дополнительного компонента программы психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) учащихся МОО «Успешный родитель».

Педагог-организатор Экк И.А. нарушила порядок предоставления конкурсных материалов, установленный в МУДО «ЦППМиСП», отправив конкурсные материалы без согласования с Методическим советом и администрацией. Предоставить методические материалы конкурсной заявки педагог-организатор Экк И.А. отказалась. В предоставленные дни по уходу за ребенком-инвалидом педагог-организатор поехала в Москву на подведение итогов III Всероссийского конкурса «Центров и программ родительского просвещения» на Всероссийской конференции «Школа одаренных родителей», где получила диплом за III место.

Национальной родительской ассоциацией (НРА) по итогам конкурса в адрес Центра был направлен сборник работ победителей «Из опыта работы победителей III Всероссийского конкурса «Центров и программ родительского просвещения», в котором был опубликован опыт Экк И.А. как педагога-организатора МУДО «ЦППМиСП». Изучение статьи членами методического совета Центра показало, что описан опыт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево и автором материалов является Овчинникова Л.В., педагог школы. Заботясь о деловой репутации Центра, администрация Центра обратилась в НРА за разъяснениями. В результате разбирательства протоколом №2 заседания жюри III Всероссийского конкурса «Центров и программ родительского просвещения» от 25.02.2020г. было принято постановление об отмене решения жюри Конкурса от 11.10.2019г. и необходимости Экк И.А. вернуть диплом победителя конкурса.

Также в ответе указывается, что в период разбирательства с ноября 2019 по февраль 2020 Ирина Экк искала всевозможные недостатки в работе сотрудников Центра, пытаясь доказать их профессиональную несостоятельность, оправдывая свои действия. Женщина даже обращалась в правоохранительные органы.

01 ноября 2019 года Экк И.А. обращается в прокуратуру Республики Коми как родитель ребенка–инвалида, имеющего статус ОВЗ с просьбой провести прокурорскую проверку образовательной деятельности МУДО «ЦППМиСП» г. Сыктывкара.

07 ноября 2019 года Экк И.А. обращается к Президенту России В.В. Путину как победитель Всероссийской конференции «Школа одаренных родителей» с жалобой о конфликтной ситуации в образовательной организации. Экк И.А. обвинила МУДО «ЦППМиСП» в том, что в Центре, где она работает, ей пытаются подбросить наркотики, экстремистскую литературу, подстроить ограбление Центра, что от ее имени сделаны порочащие рассылки знакомым и ученикам.

15.11.2019 года Экк И.А. обращается в Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми с заявлением о записи ее на личный прием к министру Якимовой Н.В. по поводу ее работы в МУДО «ЦППМиСП»

Однако по ни по одной из выездных проверок не было обнаружено нарушений.

Также суд не установил взаимосвязи между состоянием здоровья Ирины Экк и деятельности МУДО «ЦППМиСП». А компенсация в размере 10000 рублей установлена Верховным судом Республики Коми всего лишь за неправильную формулировку приказа МУДО «ЦППМиСП» о дисциплинарном взыскании.

