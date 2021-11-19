Сотрудника «Зеленецкой» птицефабрики подозревают в получении взятки в 6,7 млн рублей

Первый заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замначальника отдела снабжения птицефабрики «Зеленецкая» и двоих специалистов этого же отдела. Они обвиняются в получении взяток и посредничестве при этом процессе, пишет пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в 2014–2020 гг. замначальника отдела снабжения ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» получил незаконное денежное вознаграждение в размере 6,7 млн рублей от десяти предпринимателей, заключивших с птицефабрикой долгосрочные договоры поставок. С 2020 г. к незаконной деятельности фигурант привлек двух своих подчиненных, при участии которых получил еще свыше 600 тыс. рублей.

При возникновении потребности в приобретении товаров для нужд акционерного общества предпочтение отдавалось указанным контрагентам, за что сообщники получали откаты. Кроме того, один из снабженцев самостоятельно по аналогичной схеме получил от двух предпринимателей незаконное вознаграждение на сумму 51 тыс. рублей.

Лица, передававшие взятки, освобождены от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291 УК РФ в связи с активным способствованием расследованию преступлений.