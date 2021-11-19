Синоптики дали прогноз на выходные в Коми

Как сообщает Коми ЦГМС, на неделе в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южной четверти 7-12 м/с, на северо-востоке порывами до 17 м/с, метель. Температура ночью и днем -2...-7, на северо-востоке ночью -7...-12, на крайнем северо-востоке ночью -15...-20, днем -11...-16°С.

Напомним, по прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, 19 ноября с сохранением до 9 часов 20 ноября в южных районах (Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывкар, Сыктывдинский, Сысольский, Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухта, Сосногорский) ожидается гололедно-изморозевое отложение, местами сильное. Интенсивностью 10-15 мм, местами 35 мм и более.