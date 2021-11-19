В Коми прекращается работа маршрута Сыктывкар-Койгородок

В Коми прекращается обслуживание маршрута №509 Сыктывкар - Койгородок.

Как сообщил «Комиавтотранс», с 23 ноября предприятие прекращает обслуживание маршрута №509 «Сыктывкар — Койгородок». Последним днём курсирования автобусов «Комиавтотранс» на этой линии станет ближайший понедельник.

Причиной тому стало истечение контракта с заказчиком перевозок - Министерством экономического развития и промышленности РК. Тем не менее, без транспортного обслуживания населенный пункт не останется - на этой же линии курсирует и другой перевозчик.