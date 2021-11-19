Можно собираться в дорогу: гороскоп на 20 ноября

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, коллег, друзей или родственников. Хороший период для супружеских отношений, романтических знакомств, целительства. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного. Сны могут быть пророческими. Огонь, спички – к хлопотам или несчастью.

Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении у женщин-Рыб. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Отношения с близким человеком будут гармоничны и доверительны. Мужчинам-Рыбам следует приближать к себе только достойных их внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок, деятельности, связанной с риском.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Близнецы

Жизненный потенциал находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Не исключено, что деловые партнеры попытаются вас запутать или обмануть.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Рак

Вы на пути к гармонии. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Важные мероприятия лучше назначить на вечер.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Лев

Используйте любую возможность изменить к лучшему свое материальное положение или личную жизнь. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку могут иметь длительные неприятные последствия.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Дева

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, покровителей, партнеров. Возрастут жизненный потенциал, везение, деловитость. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Весы

У Весов могут появиться новые интересные идеи. Вероятен рост авторитета и влиятельности. Начинайте воплощать в жизнь дела, связанные с общественной деятельностью, публичностью. Можно заниматься налаживанием деловых связей и контактов.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Скорпион

Попутный ветер дует в ваши паруса. Вашему успеху могут серьезно помешать только ваша собственная неорганизованность и желание решить сразу несколько проблем. Вместе с друзьями и единомышленниками стройте планы на будущее в области создания совместных предприятий, в общественной и политической сферах.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Стрелец

Хороший день для образования, получения знаний и повышения квалификации, для контактов с культурными и религиозными организациями. Будьте тактичнее и учитывайте нужды и чувства людей, с которыми вы делаете общее дело.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Козерог

Благоприятный день – день равновесия, гармонии с окружающим миром, справедливости. Удачное время для деловых операций – вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской деятельности, хотя особых финансовых прибылей ожидать не приходится. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, что обусловит некоторые перемены в вашем окружении: появление новых людей ускорит продвижение вашего проекта или, наоборот, позволит участвовать в новых проектах. Сны сбудутся к полному удовольствию. Видеть умершего во сне – к новой любви.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Водолей

Новые связи, знакомства окажутся полезными в дальнейшем. Вероятно, возобновятся отношения с дальними родственниками. Покупки удачны. Крупное приобретение порадует семью. Доходы не истощатся. Сегодня имеет смысл покинуть пределы своего жилища и выйти в мир - возможно интересное знакомство. Вам можно собираться в дорогу: поездки будут не только успешны, но и выгодны.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года Рыбы

Этот день может стать счастливым в вашей жизни. Ваше материальное положение упрочится самым естественным образом. Возможны неожиданные и довольно крупные доходы.