Сыктывкарец: "В Лесозаводе начали травить собак!"

Жители Лесозавода заменили неожиданные смерти собак и связали их с отравлениями.

- В Лесозаводе начали травить собак! И они были не бездомные, а с хозяевами! - рассказал местный житель

Очевидец рассказал, что первой жертвой стала лайка, которую нашли 14 ноября. На ней цепь убийств не закончилась - помимо нее погибло еще четыре собаки. Последний труп заметили 19 ноября.