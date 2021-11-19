Сыктывкарец: "В Лесозаводе начали травить собак!"

Жители Лесозавода заменили неожиданные смерти собак и связали их с отравлениями.
- В Лесозаводе начали травить собак! И они были не бездомные, а с хозяевами! - рассказал местный житель
Очевидец рассказал, что первой жертвой стала лайка, которую нашли 14 ноября. На ней цепь убийств не закончилась - помимо нее погибло еще четыре собаки. Последний труп заметили 19 ноября.
Местные жители не знают, чем травят собак. Но призывают быть осторожнее и следить за своими питомцами. Пострадавшие в полицию не обращались.