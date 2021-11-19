Прокуратура заставила сыктывкарскую филармонию стать доступнее для инвалидов

Прокуратура Сыктывкара провела проверку законодательства о беспрепятственном доступе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в деятельности Коми республиканской филармонии.

Установлено, что вход в здание филармонии, пути движения внутри здания, в том числе пути эвакуации, помещение зрительного зала не соответствуют нормативным требованиям. В здании учреждения культуры отсутствуют оборудованный для инвалидов туалет, тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

В целях защиты прав инвалидов на участие в культурной жизни прокурор Сыктывкара обратился в суд с иском. Суд заявленные требования удовлетворил, возложив на государственное автономное учреждение Республики Коми "Коми республиканская филармония" обязанности в срок до 31 июля 2022 года устранить нарушения закона.