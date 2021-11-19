Прокуратура заставила сыктывкарскую филармонию стать доступнее для инвалидов

Прокуратура Сыктывкара провела проверку законодательства о беспрепятственном доступе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в деятельности Коми республиканской филармонии.
Установлено, что вход в здание филармонии, пути движения внутри здания, в том числе пути эвакуации, помещение зрительного зала не соответствуют нормативным требованиям. В здании учреждения культуры отсутствуют оборудованный для инвалидов туалет, тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.
В целях защиты прав инвалидов на участие в культурной жизни прокурор Сыктывкара обратился в суд с иском. Суд заявленные требования удовлетворил, возложив на государственное автономное учреждение Республики Коми "Коми республиканская филармония" обязанности в срок до 31 июля 2022 года устранить нарушения закона.
Ответчик обжаловал решение суда, однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Коми согласилась с позицией прокуратуры и оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу, его исполнение будет находиться на контроле прокуратуры г. Сыктывкара.