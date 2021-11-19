На дне открытых дверей сыктывкарцам расскажут, как купить квартиру в Питере без наценки

«ЦДС» – один из самых опытных застройщиков Петербурга. За 20 с лишним лет работы в портфолио застройщика – более 130 завершенных проектов. Компания стремится к тому, чтобы всё необходимое было в шаговой доступности: благоустроенные закрытые дворы, паркинги, детские и спортивные площадки, школы, детсады и амбулатории. А благодаря большим объемам строительства материалы закупаются с минимальной наценкой, поэтому цены на квартиры вполне доступны.

«ЦДС» – один из самых опытных застройщиков Петербурга. За 20 с лишним лет работы в портфолио застройщика – более 130 завершенных проектов. Компания стремится к тому, чтобы всё необходимое было в шаговой доступности: благоустроенные закрытые дворы, паркинги, детские и спортивные площадки, школы, детсады и амбулатории. А благодаря большим объемам строительства материалы закупаются с минимальной наценкой, поэтому цены на квартиры вполне доступны.

«ЦДС» – один из самых опытных застройщиков Петербурга. За 20 с лишним лет работы в портфолио застройщика – более 130 завершенных проектов. Компания стремится к тому, чтобы всё необходимое было в шаговой доступности: благоустроенные закрытые дворы, паркинги, детские и спортивные площадки, школы, детсады и амбулатории. А благодаря большим объемам строительства материалы закупаются с минимальной наценкой, поэтому цены на квартиры вполне доступны.

«ЦДС» – один из самых опытных застройщиков Петербурга. За 20 с лишним лет работы в портфолио застройщика – более 130 завершенных проектов. Компания стремится к тому, чтобы всё необходимое было в шаговой доступности: благоустроенные закрытые дворы, паркинги, детские и спортивные площадки, школы, детсады и амбулатории. А благодаря большим объемам строительства материалы закупаются с минимальной наценкой, поэтому цены на квартиры вполне доступны.

«ЦДС» – один из самых опытных застройщиков Петербурга. За 20 с лишним лет работы в портфолио застройщика – более 130 завершенных проектов. Компания стремится к тому, чтобы всё необходимое было в шаговой доступности: благоустроенные закрытые дворы, паркинги, детские и спортивные площадки, школы, детсады и амбулатории. А благодаря большим объемам строительства материалы закупаются с минимальной наценкой, поэтому цены на квартиры вполне доступны.

«ЦДС» – один из самых опытных застройщиков Петербурга. За 20 с лишним лет работы в портфолио застройщика – более 130 завершенных проектов. Компания стремится к тому, чтобы всё необходимое было в шаговой доступности: благоустроенные закрытые дворы, паркинги, детские и спортивные площадки, школы, детсады и амбулатории. А благодаря большим объемам строительства материалы закупаются с минимальной наценкой, поэтому цены на квартиры вполне доступны.

«ЦДС» – один из самых опытных застройщиков Петербурга. За 20 с лишним лет работы в портфолио застройщика – более 130 завершенных проектов. Компания стремится к тому, чтобы всё необходимое было в шаговой доступности: благоустроенные закрытые дворы, паркинги, детские и спортивные площадки, школы, детсады и амбулатории. А благодаря большим объемам строительства материалы закупаются с минимальной наценкой, поэтому цены на квартиры вполне доступны.

С каждым годом все больше людей выбирают Санкт-Петербург для покупки недвижимости. Кто-то делает это для переезда на ПМЖ, кто-то покупает квартиру для детей, которые учатся или собираются учиться в Питере. А кто-то покупает недвижимость в качестве инвестиции, чтобы спустя несколько лет продать ее и значительно увеличить свои вложения. Если вы собираетесь брать квартиру в северной столице, тогда приходите на день открытых дверей в компания «Две Столицы». Мероприятие пройдет с 25 по 26 ноября. Чтобы вы были в курсе классных предложений, компания пригласила специалистов компании «ЦДС».

Представители компании проведут подробные консультации и ответят на все интересующие вас вопросы. Специалисты расскажут и покажут о перспективных объектах Санкт-Петербурга, которые уже поступили в продажу и которые только ожидаются. На дне открытых дверей вы узнаете о жилых комплексах «Чёрная Речка», «Мурино Space», Parkolovo и об одном из самых бюджетных вариантов «Городе Первых».

Например, проект бизнес-класса ЖК ЦДС «Черная речка». Прекрасное месторасположение вблизи исторического центра и двух станций метро «Лесная» и «Чёрная речка». Проект сочетает в себе европейскую архитектуру и современные технические решения. Рядом будет все, что нужно для комфортной жизни: закрытые дворы с Wi-fi, многоярусные паркинги, школа и детский сад с бассейном, магазины, аптеки, банки, фитнес-центры.

Помимо персональной консультации от специалистов «ЦДС», с вами будут работать специалисты компании «Две столицы». Фирма специализируется на межрегиональных сделках купли-продажи недвижимости. Компания проводит сделки с недвижимостью любой сложности. Оформить недвижимость в собственность можно без выезда в Москву и Санкт-Петербург. Если необходимо, сотрудники компании помогут продать вашу квартиру в Сыктывкаре для последующей покупки в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге.⠀

Также в «Двух столицах» вы можете посетить онлайн-экскурсии, понаблюдать за строительными площадками в режиме реального времени и увидеть подробные схемы квартир с планировками. А если вы захотите увидеть объекты вживую, то компания организует для вас настоящую экскурсию по Санкт-Петербургу, где вы сможете посмотреть шоу-румы новостроек и задать вопросы опытному гиду, который будет вас сопровождать.

Приходите на дни открытых дверей в компанию «Две столицы», которые пройдут 25 и 26 ноября. Вы узнаете о жилых комплексах Санкт Петербурга и получить ответы на все интересующие вас вопросы. Тут вы сможете:

выбрать подходящий вариант из большого числа предложений от «ЦДС» в разных районах Петербурга;

забронировать и купить квартиру напрямую от застройщика без комиссии, дистанционно, прямо в Сыктывкаре, при этом получив дополнительную скидку как региональный покупатель;

выставить на продажу имеющееся жилье в Сыктывкаре.

Узнайте о ценах, скидках, наличии квартир в ЖК от компании «ЦДС» на днях открытых дверей в сыктывкарском офисе компании «Две Столицы». Приходите и выбирайте!

*Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Контакты:

Ул. Интернациональная, 50.