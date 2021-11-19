От достройки аэропорта в Соколовке решили отказаться

В Государственном Совете Республики Коми 17 ноября состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам деятельности АО «Комиавиатранс». Как отметил вице-спикер Госсовета Коми Сергей Артеев, компания находится в трудном финансовом положении. Чтобы вывести ее из этого состояния, на заседании сессии в октябре депутаты утвердили пакет финансовой помощи «Комиавиатрансу» в размере 1,8 миллиарда рублей. Деньги пойдут на погашение обязательств перед поставщиками, а также задолженности по заработной плате и налогам. Сейчас из-за долгов компания не может претендовать на господдержку и участвовать в тендерах.

Одной из тем стал аэропорт в Соколовке. Как выяснилось, от его достройки планируют отказаться и сосредоточить силы на действующей воздушной гавани. Как отметила Эльмира Ахмеева, с учетом небольшого пассажиропотока аэропорт Сыктывкара закроет все потребности в перевозках. Кроме того, расположение в центре города является его конкурентным преимуществом для развития бизнес-контактов и туризма.