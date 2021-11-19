МЧС Коми объявило об опасном погодном явлении

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, 19 ноября с сохранением до 9 часов 20 ноября в южных районах (Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывкар, Сыктывдинский, Сысольский, Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухта, Сосногорский) ожидается гололедно-изморозевое отложение, местами сильное. Интенсивностью 10-15 мм, местами 35 мм и более.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено. Сообщите об отключении в энергослужбу.
- не оставляйте без внимания включенные бытовые электроприборы и печи, а также малолетних детей одних дома.
- водителям и пешеходам во избежание происшествий следует строго соблюдать правила дорожного и пешеходного движения, проявлять взаимную вежливость.
- будьте внимательны при нахождении вблизи деревьев: в такой период они становятся более хрупкими.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99