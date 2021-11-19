МЧС Коми объявило об опасном погодном явлении

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, 19 ноября с сохранением до 9 часов 20 ноября в южных районах (Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывкар, Сыктывдинский, Сысольский, Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухта, Сосногорский) ожидается гололедно-изморозевое отложение, местами сильное. Интенсивностью 10-15 мм, местами 35 мм и более.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: