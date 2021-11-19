Сыктывкарцы могут сэкономить до 5500 рублей при покупке Xiaomi в «Чёрную пятницу»

В салонах Tele2 в Сыктывкаре стартовала традиционная распродажа «Чёрная пятница». В этом году скидки для клиентов будут действовать в розничной сети оператора до 5 декабря. Посетители салонов могут приобрести смартфоны Xiaomi с экономией до 5500 рублей.

Воспользоваться предложением можно при условии приобретения в одном чеке акционного смартфона, страховки на него и тарифа «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» с оплаченным трехмесячным периодом. Скидка доступна как новым, так и действующим клиентам оператора.

Кроме того, в период «Чёрной пятницы», с 26 по 28 ноября, сыктывкарцы смогут купить один из смартфонов Xiaomi со скидкой до 6500 рублей. Подробности акции и перечень моделей, участвующих в распродаже, можно уточнить у продавцов-консультантов в салонах Tele2.