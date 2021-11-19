В Коми предприниматели могут получить новый вид микрозайма

В своем новом видеообращении Владимир Уйба рассказал о том, что в Коми в связи с ковидными ограничениями появится новая мера поддержки.

"Речь о льготных микрозаймах в сумме до 1 млн рублей под 0,1% годовых для тех, кто ведет деятельность в отраслях экономики, требующих поддержки в связи с ограничительными мерами, действовавшими с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Оператором выступает АО "Микрокредитная компания РК". Новый вид микрозайма будет выдаваться на срок до 2 лет. Заявители должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность в Коми по основному виду, соответствующему перечню отраслей (он утвержден Правилами предоставления микрозаймов)", - рассказал Владимир Уйба.

Узнать условия получения можно либо в самой компании, либо на сайте http://мойбизнес11.рф/.