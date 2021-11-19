Врач рассказала, как справиться с переменами погоды

Примерно 75% людей по всему миру страдают от перемены погоды. О том, как справиться с перепадами атмосферного давления гипертоникам и гипотоникам, в интервью “Вечерней Москве” рассказала кандидат медицинских наук Центральной клинической больницы “РЖД-Медицина” Марина Орлова.
Эксперт отметила, что метеочувствительность - это, в первую очередь, психологический вопрос, а не органическая болезнь.
— На гипотоников пониженное или повышенное артериальное давление влияет такими симптомами, как головокружение, тошнота, общая слабость, мелькание мушек перед глазами, — отметила Орлова.
Если вы столкнулись с такой проблемой, стоит прилечь и поднять ноги выше головы. Также следует пить больше жидкости и принять элеутерококк, лимонник, женьшень или шиповник.
А вот гипертоникам стоит следовать рекомендациям их лечащих врачей. Если давление поднялось выше 140 на 90, нужно принять таблетку для стабилизации состояния. Все препараты назначаются индивидуально лечащим врачом. В случае ухудшения самочувствия медик советует вызывать скорую помощь.