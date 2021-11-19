Врач рассказала, как справиться с переменами погоды

Примерно 75% людей по всему миру страдают от перемены погоды. О том, как справиться с перепадами атмосферного давления гипертоникам и гипотоникам, в интервью “Вечерней Москве” рассказала кандидат медицинских наук Центральной клинической больницы “РЖД-Медицина” Марина Орлова.

Эксперт отметила, что метеочувствительность - это, в первую очередь, психологический вопрос, а не органическая болезнь.