В Сыктывкаре будут ловить пьяных водителей

Сыктывкарские автоинспекторы 20 ноября 2021 года проведут профилактический рейд, направленный на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах города и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД РФ.

Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД РФ, водители незамедлительно продолжат движение. Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обращается к сыктывкарцам и гостям столицы с просьбой не оставлять без внимания факты управления транспортным средством в состоянии опьянения и совершение других нарушений ПДД РФ. О каждом замеченном правонарушении необходимо сообщать в дежурную часть ГИБДД г. Сыктывкара по телефону: 28-18-00 или в УМВД России по г.Сыктывкару по телефону: 02.