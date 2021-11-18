Звезды предупреждают: гороскоп на 19 ноября

Сегодня могут появиться хорошие возможности для продвижения в карьере, образовании, общественной деятельности и финансовом процветании. Не упустите замечательные условия для плодотворной работы. Не исключено, что крупная сумма денег уйдет на пустяки.

Сегодня вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно повлияет на их эмоциональное состояние. Позвольте ближним тоже проявить свои таланты. Не отталкивайте их в тень своей славы.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Близнецы

День символизирует концентрацию всех сил и энергий. Он располагает к творческому созиданию и художественному мастерству. Этому сопутствует стремление создать материальную базу и надежно обеспечить тылы. Займитесь укреплением производственной и финансовой дисциплины.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Рак

Благоприятный день для начала нового дела. Сегодня у мужчин-Раков появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Однако те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой партнеров или одобрением влиятельных покровителей. Принимая решения, будьте осторожны. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Лев

Звезды рекомендуют вам полностью посвятить себя работе, поскольку благоприятное расположение звезд обещает принести быстрый и весомый результат всем начинаниям последнего времени. Целенаправленная деятельность успешно завершится долгожданным известием или встречей с партнером.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Дева

Благоприятный день. Возможны положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Сегодня у вас появится возможность блеснуть талантами и способностями.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Весы

Звезды предупреждают, что сегодня любое дело в сфере профессиональной деятельности потребует от вас максимума усилий. В личных отношениях отбросьте всякие сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Планеты покровительствуют смелости.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Скорпион

Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Стрелец

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Вы настолько погрузитесь в личные проблемы, что не станете обращать внимания на окружающих. Даже если вы очень заняты, уделите время детям или своим подопечным.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Козерог

Этот день хорош для активного овладения знаниями, знакомств и близких поездок. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Можете отправляться в запланированную поездку, но будьте внимательны за рулем.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Водолей

На подарки судьбы сегодня рассчитывать не приходится. Азартные игры не увенчаются успехом. Не стоит пускаться в авантюры в финансовых вопросах. Избегайте импульсивных решений и действий под влиянием эмоций, особенно после полудня.

Гороскоп на 19 ноября 2021 года Рыбы

Сегодня Рыбы могут быть слишком импульсивны способны «заводиться» из-за пустяков, особенно в том, что касается их дома и близких. Отношения в семье неровные. На вторую половину дня не планируйте начало важных дел - их исход непредсказуем.