Сыктывкарцы за переход на 7-часовой рабочий день, но компании - против

Один из депутатов Госдумы предложил в осенне-зимний период в России сократить стандартный 8-часовой рабочий день на один час. Каждый второй житель Сыктывкара поддерживает эту инициативу.

55% мужчин и 58% женщин положительно относятся к такому предложению о сокращении стандартного 8-часового рабочего дня на час: «Работать нужно на результат, а не отсиживать часы и минуты». Отрицательно к подобной инициативе относится 28% трудоустроенных сыктывкарцев, причем мужчины гораздо чаще женщин (32% против 25%): «Сокращение рабочих часов повлечет снижение зарплаты». 17% опрошенных затруднились с ответом.



Оценивая свои силы, 2 из 3 опрошенных в Сыктывкаре (69%) утверждают, что способны выполнить за 7 часов объем работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за стандартный 8-часовой рабочий день. Причем женщины говорили так чаще мужчин (77% против 58%).



Работодатели же к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически: почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь еще в 4% предприятий и организаций допускают переход на 7-часовой рабочий день.



Время проведения: 12—15 ноября 2021 года