В одном из районов Коми объявилось целое стадо кабанов

В Усть-Вымском районе поселились сразу 14 кабанов. Об этом сообщает газета «Вперед». По словам председателя правления Усть-Вымского общества охотников и рыболовов ООиР Леонида Станевича, сезон охоты в этом году выдался очень удачным: за два месяца осени местные охотники добыли пять волков. Заезжие охотники смогли подстрелить одного медведя. В этом же охотничьем сезоне удалось также добыть одного лося.

Местные охотники также отмечают, что в лесах стало больше рябчиков и глухарей. Популяция зайцев не увеличилась, как и прежде. Вместе с этим, председатель Усть-Вымского общества охотников рассказал, что медведи и волки стали меньше выходить к людям в этом году. В этом сезоне они предпочли обитать в лесу, где достаточно пропитания.

Известно также, что потепление климата увеличило ареал обитания кабанов, которые стали чаще заходить в леса Усть-Вымского района из соседних областей.