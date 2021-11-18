Сыктывкарка засняла на камеру метеоритный дождь

По всей стране появляются сообщения о крайне необычном явлении - метеоритном дожде. Его заметили и в Сыктывкаре.
Очевидица проезжала на машине и заметил светящиеся объекты, которые пролетели мимо. Ее авторегистратор заснял их.
Жители Ижевска, Перми и Казани также заметили в небе падение объекта, похожего на метеорит. Об этом сообщает "Лента.ру".
По данным Московского планетария, сейчас наступил пик метеорного потока Леониды.
- В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените… Леониды — очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с, — сообщили в планетарии.