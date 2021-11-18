Сыктывкарка засняла на камеру метеоритный дождь

Очевидица проезжала на машине и заметил светящиеся объекты, которые пролетели мимо. Ее авторегистратор заснял их.

По всей стране появляются сообщения о крайне необычном явлении - метеоритном дожде. Его заметили и в Сыктывкаре.

Жители Ижевска, Перми и Казани также заметили в небе падение объекта, похожего на метеорит. Об этом сообщает "Лента.ру".

По данным Московского планетария, сейчас наступил пик метеорного потока Леониды.