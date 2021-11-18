«Куда летим?»: топ-20 самых популярных авианаправлений России на Новый год

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего бронируют авиабилеты по России на новогодние праздники. Анализировались билеты, оформленные для вылета в период с 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. По данным аналитиков Туту.ру, больше всего билетов оформлено на 28-30 декабря, суммарно на эти три дня приходится около 38% бронирований в период с 25 декабря по 10 января, хотя нерабочие дни начинаются 31 декабря.
На бронирования по России у самостоятельных путешественников приходится 91,5%, год назад этот показатель был равен 98,5%. А в допандемийное время на бронирования по России в период новогодних праздников приходилось 75-77%.
Больше всего перелётов запланировано по направлению Москва — Сочи. Доля этого маршрута выросла с 4,7% до 5,9% за два года. Средний чек сейчас на 16% ниже, чем до пандемии: он сократился с 13 970 до 11 754 рублей за перелёт туда-обратно. По сравнению с прошлым годом средний чек также ниже — на 7%.
На втором месте по популярности направление Москва — Симферополь. Доля этого направления сопоставима с лидером рейтинге и составляет 5,6%. Средний чек восстановился до уровня до пандемии и составляет 10 569 рублей в обе стороны. Следующий по востребованности маршрут — это направление Москва — Калининград. За перелёт по нему платят в среднем 9 877 рублей туда-обратно, это на 5% меньше, чем до пандемии.
Также в топ-10 самых популярных внутренних авианаправлений на новогодние праздники вошли маршруты Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Краснодар, Москва — Мурманск, Москва — Екатеринбург и Москва — Уфа.
- Онлайн-продажи уже вернулись на докризисный уровень, так как произошло перетекание клиентов, покупавших билеты в офлайн-кассах, в онлайн. Люди стали чаще покупать билеты в онлайне, особенно у крупных агентств или на сайтах авиакомпаний. Также восстановлению спроса способствовал тот факт, что люди стали чаще ездить поработать куда-то на «удалёнке», сменить обстановку, навестить родственников. Стало больше поездок не по «классическим» туристическим классическим направлениям. Так что мы уже в целом вышли на докризисный уровень, не только по новогодним продажам.
При этом сейчас глубина бронирования около двух недель, поэтому уровень спроса на перелёты в период новогодних праздников можно будет оценить где-то в середине декабря. Сейчас всё-таки многие боятся покупать билеты заранее из-за возможности введения локдаунов и ограничений, высокой вероятности отмены поездки, мало кто планирует отпуск как раньше, за три месяца или тем более полгода.
В целом, бронирования билетов на новогодние праздники уже идут, мы видим, что билетов оформлено больше, чем было в ноябре прошлого года, но делать выводы ещё рано. Многое будет зависеть от информации о возможных локдаунах в регионах, требований предъявлять QR-коды для размещения в отелях или походов в туристические объекты. Если дополнительных ограничений не будет, то сохранится высокий спрос на перелёты в Краснодарский край, Калининград, Минеральные Воды. Из зарубежных направлений будут востребованы страны ближнего зарубежья и курортные направления: Египет, Турция, ОАЭ. Однако туда будут больше путешествовать пакетными турами, - комментирует эксперт Туту.ру Ольга Епихина.