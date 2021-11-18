«Куда летим?»: топ-20 самых популярных авианаправлений России на Новый год

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего бронируют авиабилеты по России на новогодние праздники. Анализировались билеты, оформленные для вылета в период с 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. По данным аналитиков Туту.ру, больше всего билетов оформлено на 28-30 декабря, суммарно на эти три дня приходится около 38% бронирований в период с 25 декабря по 10 января, хотя нерабочие дни начинаются 31 декабря.

На бронирования по России у самостоятельных путешественников приходится 91,5%, год назад этот показатель был равен 98,5%. А в допандемийное время на бронирования по России в период новогодних праздников приходилось 75-77%.