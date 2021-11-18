В Сыктывкаре пенсионерка нашла IPhone 11 и попала в розыск

В Сыктывкаре сотрудники полиции раскрыли кражу сотового телефона iPhone 11, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В УМВД России по г. Сыктывкару обратилась девушка 1993 года рождения с заявлением о том, что у нее украли телефон в продуктовом магазине "Магнит".
Сотрудниками уголовного розыска проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых по горячим следам установили личность причастного к краже. Подозреваемой оказалась ранее не судимая местная жительница 1945 года рождения. Вскоре она была задержана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Получены признательные показания. Пенсионерка нашла его в торговом зале и ничего не сказала о нем персоналу.
Похищенное изъято. Мера пресечения – подписка о невыезде.