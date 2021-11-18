В Сыктывкаре пенсионерка нашла IPhone 11 и попала в розыск

В Сыктывкаре сотрудники полиции раскрыли кражу сотового телефона iPhone 11, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В УМВД России по г. Сыктывкару обратилась девушка 1993 года рождения с заявлением о том, что у нее украли телефон в продуктовом магазине "Магнит".

Сотрудниками уголовного розыска проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых по горячим следам установили личность причастного к краже. Подозреваемой оказалась ранее не судимая местная жительница 1945 года рождения. Вскоре она была задержана.