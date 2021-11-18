В Коми судили 9-летнего ребенка, который терроризировал всех вокруг

В Вуктыле суд рассмотрел дело 9-летнего мальчика. В храм Фемиды его привело неоднократное нарушение закона и применение насилия. МВД требовало поместить мальчика в Центр временного содержания для детей-правонарушителей.

По информации полиции, в 8 лет он успел поджечь постройку, разбить стекла авто во дворе, сломать чужой велосипед и избить ребенка. Ни за один из этих поступков ответа он не понес в силу возраста.

Профилактические беседы, проведенные с ребенком, не возымели долгосрочного эффекта. Мальчик продолжил кидаться на других детей и портить чужие вещи. Результатом стало постановление суда: его отправят в специальный центр на 30 дней.