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Врач рассказала, как вернуть обоняние после коронавируса

Врач рассказала, как вернуть обоняние после коронавирусаФото из архива редакции

Заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина рассказала, что у пациентов, перенесших коронавирус, обоняние обычно возвращается в течение 14 дней. Однако процесс восстановления может длиться и дольше. О том, как помочь своему организму, пишут “РИА Новости”.

Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия, — объяснила медик.

Иногда медики назначают пациентам самостоятельные тренировки, которые заключаются в регулярном вдыхании носом пахучих ароматических веществ. Для этих целей используют, например, эфирные масла. Однако самостоятельно экспериментировать и заниматься самолечением не стоит. 

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