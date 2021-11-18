Опубликован график праздничных дней в 2022 году

Стал известен график праздничных дней на следующий год. Больше всего возможностей отдохнуть россияне получат в январе, феврале и мае.

Так, новогодние каникулы продлятся до 9 января включительно. Всего за месяц люди будут отдыхать 15 дней.

В феврале, благодаря празднованию 23 февраля, мы будем отдыхать 9 дней. Что касается празднования 8 марта, то в 2022 году выходные выпали на 6-8 марта. Следующие длинные выходные — в мае (с 1 по 3 и с 7 по 10), в июне — с 11 по 13 июня, и в ноябре - с 4 по 6 число.