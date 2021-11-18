У Свято-Стефановского собора в Сыктывкаре построят новый сквер

Стало известно, что администрация Сыктывкара зарезервировала для нужд города территорию в районе Свято-Стефановского собора. Предполагается, что там появится новый сквер, пишет “Комиинформ”.

Так, за мэрией будут закреплены два участка - по адресам Ленина,1 и Ленина, 3 площадью в 767 и 686 квадратных метров. Эта территория относится к частному сектору и в текущий момент там находится два индивидуальных жилых дома.

Участки зарезервируют на три года. Еще в 2020 году на этой территории решили обустроить сквер. Когда именно он появится, пока неизвестно.