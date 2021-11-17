В Сыктывкаре возле "старого рынка" произошло серьезное ДТП

Около 18.30 17 ноября в Сыктывкаре на перекрестке возле "старого рынка" произошло ДТП. Об этом порталу PG11.ru сообщил сыктывкарец.
Очевидец рассказывает, что в ДТП пострадали две машины. Судя по повреждениям, столкновение получилось жестким. На месте происшествия не видно сотрудников ГИБДД и скорой помощи. Сыктывкарец сообщает о том, что пострадавших нет.
Подробности происшествия уточняются.
Увидели что-то необычное
? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости
или на сайте в разделе «Предложить новость»
, указав имя и телефон. Очевидец получает гонорар в размере 200 рублей за сообщение и медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.
...