В Сыктывкаре возле "старого рынка" произошло серьезное ДТП

Около 18.30 17 ноября в Сыктывкаре на перекрестке возле "старого рынка" произошло ДТП. Об этом порталу PG11.ru сообщил сыктывкарец.

Очевидец рассказывает, что в ДТП пострадали две машины. Судя по повреждениям, столкновение получилось жестким. На месте происшествия не видно сотрудников ГИБДД и скорой помощи. Сыктывкарец сообщает о том, что пострадавших нет.