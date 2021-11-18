В Минздраве Коми проанализировали причины отказа от вакцинации

На больших, статистически значимых массивах людей проверено: вакцинация работает. От оспы, полиомиелита, энцефалита и так далее. И от коронавируса тоже. При этом нет ни одной стопроцентно эффективной вакцины. В каждом случае приходится соотносить риски: от заболевания, от побочных эффектов вакцины и сравнивать эти риски с выгодами, положительными эффектами вакцин. Никто не застрахован от редкой реакции на препарат, хотя случаи, когда она возникает, очень и очень редки — гораздо чаще возникает риск погибнуть в автомобильной катастрофе. В том числе поэтому после прививки важно соблюдать меры предосторожности: люди не получают билет в жизнь без болезней. Но вероятность заболеть снижается.

- Прививки помогают организму, но в то же время делают его более уязвимым. Мои знакомые прививались от гриппа, но потом тяжело переносили даже простуду

Среди пациентов с коронавирусом, лежащих в больницах, есть те, кто не успел привиться. Минздрав Коми проанализировал, почему люди затягивают с прививкой, и разобрал самые популярные причины отказа от вакцинации.

- Надо быть уверенным в том, что организм в нормальном состоянии, а тут то простуда, то аллергия: непонятно, когда лучше привиться

Руководствоваться стоит вот чем: согласно официальным данным, от "Спутника" не умер ни один человек. За пределами РФ им привито уже более 100 млн человек. От коронавируса умирали и умирают, а от вакцины нет. В нашей стране за время пандемии более 250 тысяч человек умерло, согласно официальной статистике. Судя по избыточной смертности, на самом деле умерло больше. Вы не умрете от вакцины, не умрете от аллергии и простуды, не умрете от прививки, аллергии и простуды вместе взятых. А от ковида вы можете умереть. И ваши близкие тоже. Повышенная тревожность во времена пандемии понятна. Но все-таки важно соотносить риски.

- После второй прививки знакомые лежали дома неделю. Я себе такого позволить не могу: много дел

Нам свойственно переоценивать маловероятные риски, если мы столкнулись с наглядными примерами их последствий, "прочувствовали" их на своем или чужом опыте. И наоборот: гораздо более вероятные риски недооцениваются, если их описывают абстрактные прогнозы и статистику. В подобных ситуациях доводом могут быть другие конкретные примеры: уже не редкие случаи, когда именно вакцинация спасла жизнь, или сожаления людей, которые не сделали вовремя прививку или не настояли на том, чтобы вакцинировались их близкие.

- Без прививки можно обойтись, пока лично меня делать ее не принуждают

Если мы перекладываем ответственность за свое здоровье на государство, то становимся более уязвимыми для множества других психологических искажений. В том числе для сверхоптимизма: исследования показывают, что мы ниже оцениваем вероятность заразиться самим или заразить других, чем вероятность того, что это случится с кем-то другим.