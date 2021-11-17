В Сыктывкаре водитель грузовика спас встречное авто улетев в кювет

На обновленной объездной в Сыктывкаре произошла авария. Водитель фуры с прицепом ушел в кювет, чтобы спасти жизнь автомобилисту во встречной легковушке.

ДТП случилось 16 ноября около 18.40. Водитель за рулем Mercedes с полуприцепом ехал по сыктывкарской объездной со стороны Дырноса в сторону Эжвы.

На 23-км он заметил в зеркало заднего вида, что прицеп понесло на встречную полосу. Одновременно навстречу ему ехал Volkswagen Passat под управлением водителя 1967 года рождения. Чтобы избежать столкновения прицепа и легкового авто, водитель фуры принял незамедлительное решение принять вправо, на обочину. Тяжелую машину снесло в кювет.