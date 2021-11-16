Эксперт назвал способ восполнить дефицит одного из важнейших витаминов

Частично компенсировать недостаток витамина D помогут определенные продукты, рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова.

Она отметила, что, согласно принятым в России рекомендациям, в сутки взрослому нужно 600-800 МЕ витамина D, а после 50 лет потребность в нем возрастает - это необходимый элемент для прочности костей. В рацион, по словам Бочаровой, нужно обязательно включить жирную рыбу - лосося, треску, тунца, сардины и другие породы, а также яичный желток. Они помогут восполнить нехватку витамина D. Кроме того, стоит обратить внимание на молочные продукты, обогащенные витамином D.

Однако, как отметила специалист в беседе с РИА Новости, только за счет питания восполнить нехватку важного нутриента невозможно.