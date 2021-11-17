В Коми намерены повысить тарифы на электроэнергию почти на 4%

На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов опубликован проект приказа республиканского комитета по тарифам, который устанавливает тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к ним потребителям на 2022 год. Как и прежде, повышение произойдет с 1 июля следующего года. До этого цены будут такими же, какие действуют сейчас. Рост тарифов не превысит 4%, по некоторым позициям будет 3,7-3,9%. В этом году тарифы в среднем увеличились на 3,6-3,9%, в 2020-м — на 3,5-3,9%, в 2019-м — на 1%.
В приказе также приводятся тарифы для колоний, религиозных организаций, гаражных кооперативов.
|
Тарифы
|
Цена за 1 киловатт-час (рубли)
|
1-е полугодие
|
2-е полугодие
|
Население и приравненные к ним потребители, религиозные организации, гаражные кооперативы
|
Одноставочный тариф
|
5,08
|
5,28
|
Двухставочный тариф
|
Дневная зона
|
5,85
|
6,08
|
Ночная зона
|
3,05
|
3,17
|
Трехставочный тариф
|
Пиковая зона
|
6,10
|
6,34
|
Полупиковая зона
|
5,08
|
5,28
|
Ночная зона
|
3,05
|
3,17
|
Населения, проживающее в домах с электроплитами и электроотопительными установками, проживающее в сельских пунктах, садоводческие и огороднические товарищества
|
Одноставочный тариф
|
3,56
|
3,70
|
Двухставочный тариф
|
Дневная зона
|
4,10
|
4,26
|
Ночная зона
|
2,14
|
2,22
|
Трехставочный тариф
|
Пиковая зона
|
4,27
|
4,44
|
Полупиковая зона
|
3,56
|
3,70
|
Ночная зона
|
2,14
|
2,22
Как отмечается в пояснительной записке, размеры тарифов являются предварительными и могут быть скорректированы по итогам рассмотрения проекта приказа на заседании правления (коллегии) органа регулирования тарифов.