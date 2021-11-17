В Коми намерены повысить тарифы на электроэнергию почти на 4%

На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов опубликован проект приказа республиканского комитета по тарифам, который устанавливает тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к ним потребителям на 2022 год. Как и прежде, повышение произойдет с 1 июля следующего года. До этого цены будут такими же, какие действуют сейчас. Рост тарифов не превысит 4%, по некоторым позициям будет 3,7-3,9%. В этом году тарифы в среднем увеличились на 3,6-3,9%, в 2020-м — на 3,5-3,9%, в 2019-м — на 1%.

В приказе также приводятся тарифы для колоний, религиозных организаций, гаражных кооперативов.

Тарифы Цена за 1 киловатт-час (рубли) 1-е полугодие 2-е полугодие Население и приравненные к ним потребители, религиозные организации, гаражные кооперативы Одноставочный тариф 5,08 5,28 Двухставочный тариф Дневная зона 5,85 6,08 Ночная зона 3,05 3,17 Трехставочный тариф Пиковая зона 6,10 6,34 Полупиковая зона 5,08 5,28 Ночная зона 3,05 3,17 Населения, проживающее в домах с электроплитами и электроотопительными установками, проживающее в сельских пунктах, садоводческие и огороднические товарищества Одноставочный тариф 3,56 3,70 Двухставочный тариф Дневная зона 4,10 4,26 Ночная зона 2,14 2,22 Трехставочный тариф Пиковая зона 4,27 4,44 Полупиковая зона 3,56 3,70 Ночная зона 2,14 2,22

Как отмечается в пояснительной записке, размеры тарифов являются предварительными и могут быть скорректированы по итогам рассмотрения проекта приказа на заседании правления (коллегии) органа регулирования тарифов.