Активист из Сыктывкара создаст уникальный фотоальбом с исчезающей архитектурой Коми

Сыктывкарский активист Дмитрий Махов выиграл грант на создание выставки и фотоальбома с исчезающими архитектурными элементами Коми.
- Весной 2022 года отправимся в фотоэкспедицию по городам Республики Коми в поисках объектов монументального искусства и архитектурных элементов – это старинные мозаики, панно, барельефы, адресные таблички и неоновые советские вывески, - рассказал активист.
По результатам путешествия активист планирует организовать выставку и выпустить фотоальбом. Все это поможет привлечь внимание общественности и властей к тому, что много элементов архитектуры уничтожается и пропадает.
- В кинотеатре «Октябрь» после ремонта исчезло известное панно Добрякова, а в Воркуте после ремонта улицы Ленина сняли советские неоновые вывески, которым было около 50 лет. Такие детали, как оригинальные окна и двери, неоновые вывески, панно, барельефы создают богатую городскую среду и позволяют создать идентичность городов, заодно создавая связь между историей города и его современностью. Таких элементов с каждым годом остается все меньше, - заключил Дмитрий Махов.