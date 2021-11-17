Активист из Сыктывкара создаст уникальный фотоальбом с исчезающей архитектурой Коми

- В кинотеатре «Октябрь» после ремонта исчезло известное панно Добрякова, а в Воркуте после ремонта улицы Ленина сняли советские неоновые вывески, которым было около 50 лет. Такие детали, как оригинальные окна и двери, неоновые вывески, панно, барельефы создают богатую городскую среду и позволяют создать идентичность городов, заодно создавая связь между историей города и его современностью. Таких элементов с каждым годом остается все меньше, - заключил Дмитрий Махов.

