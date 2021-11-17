На матчи ЧМ по хоккею с мячом сыктывкарцев пустят бесплатно

В Коми обсудили подготовку к Чемпионату миру по бенди, который пройдет в Сыктывкаре в 2022 году. В конференции приняли участие представители Министерства спорта России и Федерации хоккея с мячом России, сообщает персс-служба главы региона.

- Нам необходимо совместными усилиями решить вопросы, которые у нас есть на сегодня в рамках подготовки к чемпионату мира. Важно усилить взаимодействие между всеми участниками процесса. Это касается не только ответственных лиц внутри региона, но и министерства спорта России и федерации, — отметил Игорь Булатов.

Министр физической культуры и спорта Коми Наталья Карина рассказала о проведенной работе по подготовке к чемпионату мира. Республиканский стадион готов к проведению соревнований. Решены вопросы с безопасностью, логистикой и медицинским обслуживанием.