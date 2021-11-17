Минпросвет не станет вводить QR-коды для учителей в школах

Введение QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений в настоящее время не планируется. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

- В настоящее время в Минпросвещения России это не обсуждается, – цитирует министра пресс-служба ведомства.

Ранее Правительство внесло в Госдуму проекты поправок в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.