Минпросвет не станет вводить QR-коды для учителей в школах

Введение QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений в настоящее время не планируется. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
- В настоящее время в Минпросвещения России это не обсуждается, – цитирует министра пресс-служба ведомства.
Ранее Правительство внесло в Госдуму проекты поправок в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Исключение составляют аптеки, а также магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Согласно документу до 1 февраля 2022 года граждане, не получившие QR-код, для посещения общественных мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом.
Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.