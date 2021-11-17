Сыктывкарец воссоздал столицу Коми в альтернативной реальности

Современное поколение продвигает культуру родного края по-разному: через мерч, мемы и комиксы. Но уроженец Сыктывкара Павел Покрышкин решил воссоздать столицу Коми в компьютерной игре.
Павел - студент, который недавно переехал из Сыктывкара в Москву. В основном он занимается учебой, но иногда находит время и на досуг.
- Мне просто было скучно. Любая творческая идея приходит как-то спонтанно: я просто решил начать строить фасады зданий в Майнкрафте, которые поначалу не имели с Сыктывкаром ничего общего. А после я решил преобразить свой родной город. Убежать от реальности, как девиант. Это не копия 1 в 1, это другая реальность и другой мир, - рассказывает Павел.
"Альтернативный Сыктывкар" существует в мире, где до сих пор жива Российская Империя. Это можно заметить по флагу, который возвышается над железнодорожным вокзалом.
Вообще, Павел не очень любит свой родной город:
- Сыктывкар вообще красивый город? Нет. И поэтому я решил перестроить этот ужасный город во что-то немного красивое и эстетичное, но при этом постараться сохранить общие черты города. Всё те же улицы, всё та же инфраструктура, но другие дома и небольшие изменения, - рассказывает Павел в группе своего проекта.
Сейчас в проекте сыктывкарец уже построил такие дома, как: Морозова, 2, Морозова, 4, Коммунистическая, 88, Коммунистическая, 85, Коммунистическая, 69, Коммунистическая, 78. Также сейчас проведены трамвайные пути по Коммунистической.
- Мне надо доделать улицу до конца, затем приступить к "Стефанке", а потом и центральным улицам города, где я ничего менять не буду, так как там исторические здания. Было бы неплохо ещё сделать промзону, что-то наподобие Эжвы, да и пригород из деревянных домов, как Выльгорт, было бы неплохо. Но до этого далеко, - заключил Павел.