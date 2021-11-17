Сыктывкарец воссоздал столицу Коми в альтернативной реальности

Павел - студент, который недавно переехал из Сыктывкара в Москву. В основном он занимается учебой, но иногда находит время и на досуг.

- Мне просто было скучно. Любая творческая идея приходит как-то спонтанно: я просто решил начать строить фасады зданий в Майнкрафте, которые поначалу не имели с Сыктывкаром ничего общего. А после я решил преобразить свой родной город. Убежать от реальности, как девиант. Это не копия 1 в 1, это другая реальность и другой мир, - рассказывает Павел.

"Альтернативный Сыктывкар" существует в мире, где до сих пор жива Российская Империя. Это можно заметить по флагу, который возвышается над железнодорожным вокзалом.

Вообще, Павел не очень любит свой родной город:

- Сыктывкар вообще красивый город? Нет. И поэтому я решил перестроить этот ужасный город во что-то немного красивое и эстетичное, но при этом постараться сохранить общие черты города. Всё те же улицы, всё та же инфраструктура, но другие дома и небольшие изменения, - рассказывает Павел в группе своего проекта.

Сейчас в проекте сыктывкарец уже построил такие дома, как: Морозова, 2, Морозова, 4, Коммунистическая, 88, Коммунистическая, 85, Коммунистическая, 69, Коммунистическая, 78. Также сейчас проведены трамвайные пути по Коммунистической.